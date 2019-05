Ministerie van BZK publiceert rekenregels voor de beoordeling van breedplaatvloeren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft rekenregels en een stappenplan gepubliceerd waarmee gebouwen met breedplaatvloeren definitief beoordeeld kunnen worden. De rekenregels spitsen zich toe op het vloerdetail: de aansluiting ter plaatse van de naden tussen de afzonderlijke breedplaten.

Dat bleek bij de ingestorte parkeergarage in Eindhoven in 2017 een kritische rol te spelen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn van direct onveilige situaties brengen de rekenregels met zich mee dat bij meer gebouwen controles nodig zijn om zeker te stellen dat het gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

De rekenregels zijn gebaseerd op een analyse van uitgevoerd experimenteel onderzoek en andere beschikbare proefresultaten uit buitenlandse wetenschappelijke literatuur. De rekenregels en het stappenplan komen in de plaats van het in 2017 door het ministerie van BZK gepubliceerde informatiedocument voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren.

Gebouwen die eerder op basis van dit informatiedocument uit 2017 als risicovol waren beoordeeld kunnen nu definitief worden beoordeeld. Aan alle gemeenten is gevraagd erop toe te zien dat de betreffende gebouweigenaren dit snel laten doen.

Bij meer gebouwen met breedplaatvloeren is een beoordeling nodig om zeker te stellen dat deze voldoen aan het veiligheidsniveau dat het Bouwbesluit voorschrijft. Er zijn geen aanwijzingen voor direct onveilige situaties. Het Bouwbesluit gaat uit van bepaalde veiligheidsmarges en er zijn tot nu toe geen andere gebouwen met breedplaatvloeren gevonden waarbij sprake is geweest van lokaal bezwijken of grote constructieve problemen.

Om de beoordeling van deze gebouwen te bespoedigen, wordt een onderzoeksplicht voor gebouweigenaren uitgewerkt in de Regeling Bouwbesluit. Dat gebeurt in afstemming met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Gezien de opgave wordt de onderzoeksplicht gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie gaat het om gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouwen zullen vóór 1 januari 2021 moeten zijn beoordeeld. Daarna volgen andere gebouwen.

Uiteindelijk zullen alle gebouwen met breedplaatvloeren moeten voldoen aan het Bouwbesluit.