Tien innovaties genomineerd als finalisten nieuwe Nationale Iconen

Tien innovatieve technologieën zijn genomineerd als finalisten voor de verkiezing van de nieuwe Nationale Iconen. Het gaat om Nederlandse oplossingen voor wereldwijde vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, digitalisering, circulaire materialen en mobiliteit. Het kabinet maakt in september bekend wie de uiteindelijke winnaars zijn.

Voor de derde editie zijn in totaal 55 goede projecten ingediend. Een onafhankelijke jury onder leiding van Hans Wijers heeft nu tien innovaties geselecteerd en adviseert het kabinet bij het benoemen van de Nationale Iconen. De tien betrokken ondernemers en onderzoekers zijn uitgenodigd om de komende weken hun innovaties uitgebreid toe te lichten aan de jury.



Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): 'Het kabinet zoekt naar baanbrekende Nederlandse innovaties die op mondiaal niveau bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Onze ondernemers en onderzoekers hebben hierin een grote staat van dienst. Denk aan historische iconen als de microscoop, de Deltawerken en technologieën als WiFi en Bluetooth. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de ambities van Nederland om als Europees innovatieleider toonaangevend te blijven.'

Tien finalisten

De tien Nederlandse innovaties in de race om de titel Nationaal Icoon te mogen dragen zijn:

BiosparQ (Leiden): snelle en betaalbare diagnostiek van infectieziekten;

Elemental Water Makers (Den Haag): duurzame watervoorziening via zon, zee en wind;

Hiberband (Amsterdam): satellietnetwerk voor Internet of Things (IoT);

Inreda Diabetic (Goor): kunstalvleesklier voor mensen met diabetes;

PET Upcycling (Ioniqa, Eindhoven): chemische recyclingmethode voor PET-plastic afval;

Leadax (Wapenveld): het nieuwe lood: een volledig circulaire vervanger van lood;

Lightyear (Atlas Technologies, Helmond): elektrische familieauto op zonne-energie;

Oxycom Fresh Air (Raalte): natuurlijke luchtbeheersing in gebouwen

PowerNEST (IBIS Power, Eindhoven): extra verdieping op pand combineert energie uit zon en wind;

Smart*Light (Delft/Eindhoven): inventief mobiel instrument dat röntgenstraling genereert voor medisch-, materiaal- en kunstonderzoek.

De uiteindelijke winnaars zijn innovaties die uitblinken in het bieden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Het zijn producten of diensten waarmee Nederland innovatief voorop loopt in de wereld en waar bovendien een duidelijk verdienmodel in zit voor de Nederlandse economie.

Ondersteuning Nationale Iconen door kabinet

Het kabinet helpt de Nationale Iconen hun ambities waar te maken en geeft ze een internationaal podium. De betrokken ondernemers en onderzoekers krijgen een ondersteuningsprogramma op maat. Daarnaast krijgen ze een minister of staatssecretaris als ambassadeur. Deze biedt bijvoorbeeld toegang tot een groot netwerk bij het aanboren van nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland.



Bij de vorige editie in 2016 werden Blue Energy (energie uit water), Growboxx (beplanting in droge gebieden) en Lighthouse (medische isotopen) benoemd tot Nationaal Icoon. In 2014 werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd. Toen werden in de Ridderzaal vier innovaties benoemd: gekweekte stamcellen, Quantum Technologies, Hybride aardappels en de Bioneedle.

Winnaar Nationale Iconen in september 2019 bekend

De jury die de Nationale Iconen aan het kabinet voordraagt, staat net als bij de vorige editie onder leiding van voorzitter Hans Wijers en bestaat verder uit Barbara Baarsma, Frans Blom, Marion Koopman, Aukje Kuijpers en Wim van Saarloos.

Het kabinet maakt in september 2019 de nieuwe Nationale Iconen bekend. Meer informatie over de huidige Nationale Iconen en de nieuwe verkiezing is te vinden op www.nationaleiconen.nl.