Kaag wil team voor psychosociale noodhulp in crisisgebied

Mensen die getroffen zijn door een ramp of conflict moeten zo snel mogelijk psychosociale steun krijgen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil daarom onder meer een internationale pool opzetten van experts op dit gebied die op verzoek van de Verenigde Naties, het Rode Kruis en hulporganisaties direct kunnen afreizen naar een crisisgebied om in kaart te brengen welke en hoeveel hulp er nodig is.

Nederland zal daarbij nauw samenwerken met de Wereldgezondheidsorganisatie en andere internationale organisaties. Kaag: ‘In crisissituaties is psychosociale hulp net zo belangrijk als voedsel, water, onderdak en veiligheid. Het is geen bonus, maar moet standaard onderdeel worden van humanitaire noodhulp.’

Om dit te bereiken, organiseert de minister in oktober in Amsterdam een internationale conferentie over geestelijke gezondheid en psychosociale steun in crisissituaties. Daar komen deskundigen op dit gebied samen met mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid, plannen en financiering.

Veel slachtoffers van rampen en conflicten krijgen door de traumatische ervaringen psychische problemen, zoals een depressie of een angststoornis. De problemen duren vaak lang en belemmeren het dagelijks functioneren. In conflictgebieden houdt het psychisch leed gemiddeld langer aan dan elders, omdat er vaak geen steun beschikbaar is en het dagelijks leven stressvol blijft.

‘Psychosociale steun en traumahulp maken andere noodhulpacties effectiever. Dit helpt getroffenen ook om hun leven weer op te pakken en een begin te maken aan wederopbouw in hun omgeving’, stelt minister Kaag.

Ze wil ook dat meer hulpverleners worden opgeleid om psychosociale basiszorg te kunnen bieden en mensen met ernstige psychische problemen te kunnen doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. Kaag is hierover in overleg met hulpverleningsorganisaties. ‘Stel dat de vrijwilligers van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan standaard getraind zijn in psychosociale zorg, dan heb je miljoenen mensen in de hele wereld die hiervoor oog hebben en mensen in nood kunnen helpen.’