Nieuwe burgemeester in Wierden

Mevrouw D.J. Tigchelaar-van Oene (Doret) is benoemd tot burgemeester van Wierden. De benoeming gaat in op 17 juni 2019.

Mevrouw Tigchelaar-van Oene (58 jaar) is lid van de VVD. Zij was eerder wethouder in Hattem.

Mevrouw Tigchelaar-van Oene volgt de heer ing. J.H.M. Robben (CDA) op.