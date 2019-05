Nieuwe campagne roept mensen op zich beter te beschermen tegen internetcriminaliteit

©Ministerie van Justitie en Veiligheid

Internetcriminelen worden slimmer. Daardoor is het steeds lastiger te herkennen als zij een nepbericht gebruiken om persoonlijke gegevens van mensen te misbruiken of om geld afhandig te maken. Tijdens de Landelijke Veiligheidsdag in Almere trapte minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) de publiekscampagne ‘Eerst checken, dan klikken’ af. De campagne roept mensen op zich beter te beschermen tegen phishing en andere vormen van internetcriminaliteit. Ook tekenden minister Grapperhaus, staatssecretaris Keijzer (EZK) en een groot aantal bedrijven en brancheorganisaties het convenant ‘Preventie cybercriminaliteit’. Zij trekken samen op in de strijd tegen internetcriminaliteit.



Uit politiecijfers blijkt dat traditionele criminaliteit zoals overvallen, woninginbraken en geweldsmisdrijven daalt. Dit geldt echter niet voor internetcriminaliteit. In 2017 was 1 op de 9 mensen slachtoffer, berekende het CBS. Het kabinet investeert daarom fors om internetcriminelen op te sporen. Dat is echter niet voldoende. Omdat internetcriminelen steeds handiger worden om toegang te krijgen tot computers, tablets en smartphones, is het belangrijk dat mensen zelf ook alerter online worden. De nieuwe campagne roept mensen daarom op eerst te checken of een link, bijlage of betaalverzoek in een e-mail, sms of appje te vertrouwen is en pas te klikken als ze daar zeker van zijn.





“We moeten af van het taboe op slachtofferschap van phishing. Het kan iedereen gebeuren, het is niets om je voor te schamen. Iedereen heeft er last van, dus we moeten iets doen. Allemaal. Wees daarom voorzichtig wanneer u op een link, bijlage of betaalverzoek klikt. Voordat u het weet, geeft u internetcriminelen toegang tot uw digitale leven. Want de internetcriminelen worden steeds handiger in het namaken van mailtjes, sms’jes en appjes. Die alertheid moet een gewoonte worden, net zoals het op slot doen van de deur als je van huis gaat. Dus: eerst checken, dan klikken.”

zei minister Grapperhaus (JenV) tijdens de Landelijke Veiligheidsdag op zaterdag 25 mei in Almere.