Startups gaan werven voor techniekprofiel

Startups gaan helpen om vmbo-scholieren te verleiden een techniekprofiel te kiezen. Via een wedstrijd kunnen startups hun ideeën presenteren. De beste ideeën mogen 250.000 euro verdelen voor de uitvoering van hun plannen. Er is behoefte aan voldoende technisch opgeleid personeel. Daarom investeert het kabinet flink in technisch vmbo en probeert het leerlingen te verleiden om te kiezen voor een technische opleiding. Dat gebeurt onder andere door jonge, startende bedrijven in wedstrijdvorm mee te laten denken. Minister Slob stelt maximaal 40.000 euro per plan beschikbaar.

‘Benieuwd naar ideeën jonge ondernemers’

Minister Slob: “We investeren flink in technisch onderwijs. Maar er moeten voldoende leerlingen zijn die voor techniek kiezen. Alle hulp is daarbij welkom, zodat we in de toekomst voldoende technisch opgeleiden hebben. Ik ben heel benieuwd met welke ideeën deze jonge ondernemers komen!”

100 miljoen euro

In totaal trekt het kabinet 100 miljoen euro uit voor technisch vmbo. Om dat geld te kunnen gebruiken maken scholen plannen - samen met het bedrijfsleven en mbo. Op 1 juli wordt bekend welke van die plannen geld krijgen en dus uitgevoerd gaan worden.