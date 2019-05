TNO onderzoekt effect nieuwe media en technologie op meldkamers

Wat is het effect van alle nieuwe (social) media en technologische ontwikkelingen op de meldkamers. En welke mogelijkheden biedt dit voor ‘de meldkamer van de toekomst’? Dit heeft TNO onderzocht, in opdracht van en samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, de landelijke hulpdiensten van politie, brandweer en ambulance en KMar en de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), als onderdeel van het onderzoeksprogramma Het Nieuwe Melden.

Beeld: Evert-Jan Daniels Met de sensoren, digitale communicatiemogelijkheden en kunstmatige intelligentie van nu en morgen heeft de meldkamer alle kans de eigen informatiepositie te versterken. Zodat een incident sneller en effectiever kan worden afgehandeld of zelfs voorkomen. Het gaat dan om een foto die net wat meer vertelt over een dader of een algoritme dat voorspelt waar de grootste kans is op een brand. In de publicatie Op weg naar Het Nieuwe Melden wordt gekeken wat de meldkamer moet doen om bij te blijven bij de veranderende maatschappij. Zie ook het nieuwsbericht Ook is expliciet onderzocht wat de impact is van beeld bij meldingen, hetgeen heeft geleidt tot de publicatie ‘Wie kijkt er mee? Het Nieuwe Melden. De impact van beeld’ . Zie ook het nieuwsbericht hierover.

Meld-dingen

Het aantal middelen dat automatisch incidenten kan detecteren en melden neemt in hoog tempo toe. Auto’s die automatisch 112 bellen bij een ongeluk en smartwatches die waarschuwen als de eigenaar hard valt of een ernstige hartritme afwijking heeft. Ook hierdoor kunnen incidenten eerder gemeld worden aan de meldkamer en kan extra informatie worden meegegeven. Maar wat betekent dit voor de meldkamer en de andere partijen in het noodhulpproces?

Sensorsystemen die zelfstandig, zonder tussenkomst van de mens, incidenten detecteren en contact op nemen met de meldkamer of een private alarm centrale (PAC) noemen we meld-dingen. In het onderzoek Wie Meldt er nog? heeft TNO ook verkend wat de mogelijkheden en de gevolgen van het melden door meld-dingen zijn voor het meldkamer domein.

