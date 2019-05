Minister-president Rutte ontvangt Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo

Minister-president Rutte ontvangt op maandag 3 juni 2019 de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo op het ministerie van Algemene Zaken voor een korte ontmoeting. De ontmoeting staat in het teken van de Global Entrepreneurship Summit die op 4 en 5 juni plaatsvindt in Den Haag en door Nederland en de Verenigde Staten samen wordt georganiseerd.

Na de ontvangst in het Torentje zijn minister-president Rutte en minister Pompeo aanwezig bij een CEO Round Table. Daar zal in aanwezigheid van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Amerikaanse minister van Transport Chao en VNO-NCW-voorzitter De Boer met vertegenwoordigers van het Nederlandse en Amerikaanse bedrijfsleven worden gesproken over de trans-Atlantische handelsrelatie.



Na het programma op het Binnenhof houden minister-president Rutte en minister Pompeo beiden een toespraak bij de openingsreceptie van de GES in het Stadhuis van Den Haag. De GES is een publiek-private conferentie waar ruim 2000 bedrijven en instellingen uit meer dan 140 landen bijeenkomen om samenwerking te zoeken bij innovatieve oplossingen voor concrete internationale vraagstukken op gebied van voedsel en landbouw, water, energie, connectiviteit en gezondheid. Het is de negende keer dat de GES wordt georganiseerd en de eerste keer dat de bijeenkomst in Europa plaatsvindt.