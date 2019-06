Pompeo en Rutte verzorgen de aftrap van GES 2019

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en de Nederlandse minister-president Mark Rutte openden vanmiddag de Global Entrepreneurship Summit (GES2019) in Den Haag.

GES 2019 verwelkomt 2.000 deelnemers, merendeels geselecteerde scale-ups en startende ondernemers. Ook CEO’s en andere zakenmensen, investeerders, academici en politieke leiders wonen de internationale top bij. Zowel minister van Buitenlandse Zaken Pompeo als minister-president Rutte sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat het evenement dit jaar in Nederland plaatsvindt en onderstreepte het belang van innovatief ondernemerschap voor een beter leven van mensen over de hele wereld.

GES 2019 biedt tal van mogelijkheden, aldus Mike Pompeo. ‘Voor gevestigde multinationale bedrijven en scale-ups. Voor institutionele en particuliere investeerders. Eigenlijk voor de hele wereld. Omdat de Global Entrepreneurship Summit een lange traditie heeft in het opbouwen van contacten die de wereld beter maken en tegelijkertijd een gezonde winst opleveren.’ Premier Rutte sprak over de rol die het bedrijfsleven kan spelen bij de aanpak van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. ‘Klimaatverandering, voedselproductie, connectiviteit, energie en gezondheid. Het is glashelder dat de samenleving je volgende grote klant is. Het is duidelijk dat duurzaamheid veruit de grootste business case van onze tijd is. En dat innovatie van doorslaggevend belang is,’ zei hij.

De Nederlandse minister-president benadrukte dat sterke samenlevingen berusten op ondernemerschap en de principes van vrijhandel. ‘Omdat ondernemerschap en rechtsstaat elkaar aanvullen. Omdat democratie, gelijkheid en politieke stabiliteit voorwaarden zijn voor welvaart en vooruitgang. En omdat eerlijke concurrentie en de bescherming van intellectueel eigendom uiteindelijk ons allemaal ten goede komen.’ Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo sprak ook over de rol van zijn publiek in het Haagse stadhuis, en verwees daarbij naar de D-Day-herdenkingen later deze week in Normandië. ‘Door hier vandaag aanwezig te zijn, door de waarden van individuele creativiteit en ondernemerschap te vieren, speelt ieder van jullie een rol in het doorlopende verhaal van de vrijheid,’ zei hij. ‘Jullie bestormen geen stranden met een geweer in de handen, maar ieder van jullie bevordert het menselijke welzijn. Neem wat je hier leert mee terug naar je eigen land en gebruik het om te doen waar ondernemers goed in zijn: problemen oplossen en waarde creëren voor je medemens.’