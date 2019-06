GES2019: ‘Technologie is een game changer’

Robot-drummer Stickboy verzorgde vanochtend de spectaculaire opening van de Global Security Summit (GES2019). De ondernemerstop in Den Haag heeft dan ook als thema ‘The Future is Now’. ‘Technologie is een game changer’, zei voorzitter minister Sigrid Kaag in haar toespraak. ‘Een inclusieve, bereikbare en veilige digitale revolutie kan ervoor zorgen dat iedereen duurzaam kan ontwikkelen’

Deelnemers aan de GES zijn zo’n 2.000 ondernemers, investeerders en medewerkers van overheden, instellingen en multinationals. ‘Als ik om me heen kijk besef ik me wat een enorme krachten hier aanwezig zijn’, aldus Kaag. ‘Brains, business en bureaucratie. Allemaal hier samen zodat we kansen kunnen creëren en inclusieve economische groei kunnen bereiken.’

Koningin Máxima Koningin Máxima hield bij de GES-opening ook een toespraak, mede in haar functie van lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. ‘Hoe kunnen we partnerschappen creëren binnen de private sector, tussen industrieën en met ngo’s om producten te ontwikkelen die onze levens kunnen verbeteren?’, vroeg zij zich af. In haar toespraak belichtte ze ook het belang van vrouwelijk ondernemerschap en toegang tot financiële diensten.