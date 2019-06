Prins Constantijn en Stephen Lowery sluiten de beurs tijdens GES 2019

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn, Special Envoy van StartupDelta, en Stephen Lowery, directeur van de Silicon Valley Bank, sloten op 4 juni de beursdag van Euronext Amsterdam af. Dat deden ze door het luiden van de gong op de Global Entrepreneurship Summit (GES). Met deze slotceremonie bundelen zij de krachten om het belang van ondernemerschap wereldwijd te onderstrepen.

De slotceremonie vond plaats tijdens het International Networking Financials-evenement tijdens GES 2019, dat werd georganiseerd door Brainport Network en Brainport Development. Het doel van dit netwerkevenement was Nederlandse investeerders met specifieke regionale marktkennis in contact te brengen met internationale investeerders.

Investeerders die beschikken over waardevolle kennis van hun sector of regio deelden deze kennis, om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen en langetermijnrelaties op te bouwen. Prins Constantijn en Stephen Lowery waren door Maurice van Tilburg, CEO van Euronext Amsterdam, uitgenodigd voor de gongceremonie. Euronext is de eerste pan-Europese beurs, met vestigingen in België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.

Silicon Valley Bank

De Silicon Valley Bank (SVB) is een Amerikaanse commerciële hightechbank. De bank heeft bijgedragen aan de financiering van meer dan 30.000 start-ups. De SVB richt zich op het verstrekken van leningen aan technologiebedrijven, het verlenen van diverse diensten aan durfkapitaal, revenue-based financing en private equity-bedrijven die investeren in (bio)technologie.

Prins Constantijn

Prins Constantijn is de drijvende kracht achter de internationale start-up- en investeerdersgemeenschappen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Met StartupDelta staat hij dagelijks meer dan 5.500 start-ups in Nederland bij en vertegenwoordigt hij meer dan 10 innovatiehubs.

Global Entrepreneurship Summit

GES 2019 brengt 2.000 wereldleiders op het gebied van innovatie, ondernemerschap, investeringen, wetenschap en beleid samen. De focus ligt op 1.200 geselecteerde unieke ondernemers die veelbelovende innovatieve producten en diensten hebben ontwikkeld of ontwikkelen. Zij zijn actief in de sectoren voeding, water, gezondheid, energie en connectiviteit en combineren zakendoen met het bieden van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.