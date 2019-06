GES dag 2: Powervrouwen en innovatie

Ook bij de sessie ‘Industries of the future’ bestond het panel volledig uit vrouwelijke investeerders en ondernemers. ‘Wij geloven in de kracht van kunstmatige intelligentie (A.I.) om de wereld te verbeteren’, zei Johanna Shelton. Duizenden wetenschappers bij haar bedrijf Google gebruiken A.I. voor onder meer optimale zoekresultaten in de zoekmachine, het meten van de kracht van aardbevingen en het voorspellen van overstromingen.

Prijs

Ivanka Trump is adviseur van president Donald Trump. Ook zij zet zich in voor de rechten en kansen van vrouwelijke ondernemers wereldwijd. Samen met minister Kaag en ambassadeur van StartUpDelta prins Constantijn reikte zij de prijs uit voor de meestbelovende ondernemer in de Global Innovation through Science and Technology (GIST) competitie. Winnaar was de Amerikaans Christina York. Haar bedrijf Spellbound A.R. zet 3D-technologie in om patiënten in ziekenhuizen voor te bereiden op een behandeling. Tophospitaals in de V.S., Kenia en Japan gebruiken de producten al.