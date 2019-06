Minister Bruins stelt overgangsregeling verpleegkundigen vast

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dit is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken. Bruins heeft de partijen intensief betrokken bij de besluitvorming en het resultaat is een breed gedragen overeenkomst. Hij werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel.

Nieuw beroep

Door het nieuwe wetsvoorstel BIG II (Wet beroepen individuele gezondheidszorg) komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: regieverpleegkundige. Die komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid. Het onderscheid op de werkvloer is zo voor iedereen helder en sluit goed aan bij de toekomstige zorgvraag.

Minister Bruno Bruins: “De beroepsgroep van verpleegkundigen heeft al 40 jaar de wens voor een duidelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen, en hun deskundigheidsgebieden. Deze wens is ontstaan doordat patiënten en cliënten steeds vaker ingewikkelde zorg nodig hebben. De nieuwe beroepsprofielen dragen eraan bij dat verpleegkundigen de patiënten ook in de toekomst goede zorg kunnen blijven bieden. Ik vind het belangrijk dat ik over de overgangsregeling nu overeenstemming heb bereikt met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de werkgevers en de vakbonden. Hiermee zorgen we ervoor dat deze beroepen klaar zijn voor de toekomst.”



Overgangsregeling

Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten registreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden), om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.

Vijf jaar de tijd

Een commissie van deskundigen, voorgedragen door de beroepsgroep, werknemers en werkgevers, onderzocht de verschillende opties voor een overgangsregeling en bracht hierover advies uit aan minister Bruins. Die kiest nu, na gesprekken met de betrokken partijen, voor het zogeheten opt-out scenario. Dit scenario komt erop neer dat verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige zich direct kunnen registreren in het BIG-register. Vervolgens krijgen zij vijf jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. Wanneer zij in deze vijf jaar ook voldoende uren als regieverpleegkundige hebben gewerkt, kunnen zij zich definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel.