Minister Van Nieuwenhuizen: it giet troch

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt nog eens 15 miljoen euro beschikbaar om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand mogelijk te maken. De minister heeft dit vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Met de extra bijdrage van het Rijk en de garantie van de regio dat ook zij 15 miljoen euro extra in het project steken, is financiering voor de verbreding van de sluis rond.

De doorgang van de sluis bij Kornwerderzand wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen varen. Met groter scheepvaartverkeer tussen het IJsselmeer en open zee krijgen scheepswerven zoals in Makkum, Vollenhove en Kampen de kans om verder te groeien.

Rijk en regio zijn al geruime tijd in gesprek over het project bij de Afsluitdijk en de financiering daarvan. Dit voorjaar reserveerde het kabinet al 40 miljoen extra voor het project. Er bleef echter een tekort van 45 miljoen euro over.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik ben blij dat na jarenlang overleg dit voor noord Nederland zo belangrijke project met vereende krachten mogelijk wordt gemaakt: de sluis en de bruggen kunnen eindelijk worden verbreed. Ik kijk ernaar uit zo snel mogelijk met de regionale partners het startschot te geven.”

Met het totale project is in totaal naar schatting 215 miljoen euro gemoeid. Hiervoor worden onder meer de bruggen aangepast en de sluis en vaargeul verbreed. Om de financiering rond te krijgen worden de plannen soberder uitgevoerd. Zo krijgen de bruggen, net als in de huidige situatie, geen vluchtstroken. Dit levert 7 miljoen euro op. Ook wordt er 9 miljoen euro aan BTW bespaard doordat de regio het project uitvoert.

De regio wordt volgens de afspraken verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project. De risico’s van het project liggen ook bij de regio.