Eerste landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start

Onder de noemer “Schrappen, bestuurlijke stappen en kappen!” gaat morgen de landelijke schrapdag in de jeugdhulp van start. Zo’n 400 jeugdprofessionals gaan gelijktijdig op 41 verschillende locaties in Nederland aan de slag om overbodige regels, dus regels waar ze last van hebben in hun dagelijkse werk, te schrappen. Het uiteindelijke doel is om de administratie- en werkdruk te verlagen zodat jeugdprofessionals meer tijd hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid: zorgen voor kwetsbare jongeren.