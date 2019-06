De voltooiing van de Europese kapitaalmarktunie is van groot belang voor Nederland. Goed functionerende grensoverschrijdende kapitaalmarkten dragen bij aan het vermogen om schokken op te vangen binnen een muntunie. Bedrijven in de EU, met name het midden-en klein bedrijf, zijn voor hun financiering sterk afhankelijk van leningen van nationale banken. Een Europese Kapitaalmarktunie zorgt ervoor dat zij ook op andere manieren aan geld kunnen komen.