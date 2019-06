Structurele verhoging digitale weerbaarheid

De digitale weerbaarheid van Nederland dreigt achter te lopen op de alsmaar toenemende digitale dreiging. Bovendien is ons land steeds meer afhankelijk van digitale processen. Het Cybersecuritybeeld Nederland 2019 (CSBN) van de NCTV, recente jaarverslagen van de inlichtingendiensten en andere onderzoeksrapporten schetsen een zorgwekkend beeld dat vraagt om actie. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus intensiveert daarom de Cybersecurity aanpak en neemt aanvullende maatregelen om de weerbaarheid te verhogen.

“Het maatschappelijke belang van cybersecurity is voor zowel de overheid als het bedrijfsleven zo groot dat er structureel toezicht moet zijn op de weerbaarheid van vitale organisaties. Met het oog op de nationale veiligheid moeten we een extra stap zetten om Nederland te beschermen tegen kwaadwillende landen of cybercriminelen.”