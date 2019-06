Tot nu toe 26 gemeenten geïnteresseerd in deelname wietteeltexperiment

Vooralsnog hebben 26 gemeenten interesse voor deelname aan het wietexperiment kenbaar gemaakt. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport hebben de onafhankelijke adviescommissie ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ onder leiding van voorzitter prof. dr. André Knottnerus gevraagd advies te geven over welke gemeenten aan het experiment zouden moeten meedoen. In het regeerakkoord staat dat het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen wordt uitgevoerd in zes tot tien gemeenten.

Burgemeesters van gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt op basis van het ontwerp-besluit voor de inrichting van het wietexperiment. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ en het ontwerp-besluit behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer. Het kabinet zal op basis van het advies van de Commissie-Knottnerus beslissen en bekendmaken welke gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. Dat zal naar verwachting deze zomer gebeuren.