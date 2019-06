Van Veldhoven wil eind aan export plastic afval vanuit Westerse landen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat Europese- en andere Westerse landen stoppen met het exporteren van plastic afval. Hiervoor pleit zij vandaag richting haar internationale collega’s op de G20 bijeenkomst rondom milieu en energie in Japan. Het is de eerste keer dat een aparte milieubijeenkomst onderdeel is van de jaarlijkse top.

Van Veldhoven: “Westerse landen zouden geen plastic afval meer moeten exporteren. Niet naar Maleisië, niet naar Indonesië, nergens heen. Wij moeten ons eigen plastic afval zelf kunnen verwerken, in plaats van het per boot naar andere delen van de wereld te sturen. Hier moeten we in internationaal verband afspraken over maken.”

Vorige maand maakte Maleisië bekend 3000 ton illegaal plastic afval terug te sturen naar de landen van herkomst. Eerder zette China de import hiervan al stop. Plastic afval dat geëxporteerd wordt, wordt niet altijd gerecycled in hiervoor geschikte fabrieken. Soms wordt het plastic gedumpt, waardoor water en bodem in het land van bestemming vervuild raken. In andere gevallen wordt plastic dat niet geschikt is voor recycling verbrand. Van Veldhoven wil een einde aan de export van plastic afval vanuit Europese landen onder meer bespreken met de nieuwe Eurocommissaris die straks verantwoordelijk wordt voor milieubeleid.

Aanpak van plastic afval

Het kabinet wil in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken door beter om te gaan met de materialen die we al hebben. Het uiteindelijke doel: een volledig circulaire economie in 2050.

In februari sloot staatssecretaris Van Veldhoven het zogeheten Plastic Pact

met meer dan 70 Nederlandse bedrijven en milieuorganisaties. Doel is om 20 procent minder plastic te gebruiken, meer plastic opnieuw te gebruiken en al het nieuwe plastic voor 100 procent recyclebaar te laten zijn.

In Europees verband spant Van Veldhoven zich in om bewindslieden van andere landen dezelfde stappen te laten zetten en om onnodige belemmeringen in de EU-regelgeving op te sporen. Ook voor het internationale Platform for Accelerating the Circular Economy – dat binnenkort naar Nederland verhuist – is plastic een prioriteit.

G20

Staatssecretaris Van Veldhoven neemt van zaterdag 15 juni tot en met zondag 16 juni namens het kabinet deel aan de G20 Ministerial Meeting in Energy Transition and Global Environment For Sustainable Growth. Nederland is dit jaar als gastland aanwezig op deze internationale top in Karuizawa, Japan. Kennis uitwisselen over onder meer de circulaire economie is een onderdeel van de gezamenlijke duurzame ambities die de deelnemende landen overeen willen komen.