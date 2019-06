Gaswinning Groningen volgend jaar mogelijk al richting 12 miljard kuub

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting volgend jaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 naar in totaal 12,8 miljard Nm3. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het niveau van 12 miljard Nm3 kan worden gebracht door de reservebuffer in de gasopslag Norg niet geheel aan te vullen.

Eind juli moet netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) aangeven of de aanvullende maatregelen daadwerkelijk haalbaar zijn. Daarna zal het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een oordeel geven over de veiligheidseffecten van de nieuwe maatregelen. Op basis van beide adviezen zal minister Wiebes voor 1 oktober een besluit nemen.

Op basis van de ervaring van de afgelopen maanden ziet GTS mogelijkheden om de inzet van stikstof tot een maximum op te voeren. Door hoogcalorisch gas uit andere gasvelden te mengen met stikstof kan laagcalorisch gas (pseudo-Groningengas) worden gemaakt als alternatief voor Groningengas. Daarnaast onderzoekt GTS de mogelijkheid om meer pseudo-Groningengas naar Duitsland te exporteren. Ook wordt bekeken of de gasopslag bij Norg deels gevuld kan worden met pseudo-Groningengas. Deze maatregelen bij elkaar kunnen leiden tot een extra reductie van de winning uit het Groningenveld met 3,1 miljard Nm3.

Op verzoek van minister Wiebes heeft GTS onderzocht wat er moet gebeuren om komend gasjaar daadwerkelijk op het door SodM geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3 te komen. Het gaat daarbij om het afkoppelen van eindverbruikers en het niet aanvullen van gasopslag Norg. Beide maatregelen hebben gevolgen voor de leveringszekerheid. Om de benodigde besparing te behalen zouden meerdere industriële grootverbruikers moeten worden afgesloten. Dit leidt onder andere tot bedrijfssluitingen, grote werkloosheid en risico’s voor de elektriciteits- en voedselvoorziening. Ook het afsluiten van regionale netwerken heeft grote maatschappelijke gevolgen omdat dan zowel particulieren, bedrijven en instellingen, zoals verpleeghuizen en scholen, geen gas meer krijgen.

Ook het niet aanvullen van de gasopslag Norg raakt aan de leveringszekerheid omdat dit kan betekenen dat op koude dagen pieken in de vraag naar laagcalorisch gas niet kunnen worden opgevangen. Daarnaast kan deze maatregel leiden tot grotere fluctuaties in de gasproductie uit het Groningenveld en daarmee ook gevolgen hebben voor het seismische risico. Minister Wiebes zal daarom het SodM vragen deze risico’s in kaart te brengen.

Het kabinet is sinds het besluit om de gaswinning uit het Groningenveld te beëindigen permanent op zoek naar nieuwe maatregelen om de winning zo snel mogelijk naar nul te brengen. Door de extra inkoop van de stikstof en de versnelde afbouw van de export naar Duitsland ligt de afbouw nu al voor op het schema dat in maart 2018 is afgesproken: bij een gemiddelde temperatuur daalt de gaswinning in het gasjaar 2020/21 naar 12 miljard Nm3 en in 2021/22 naar 4 miljard Nm3. De vandaag aangekondigde maatregelen zouden daar nog bovenop komen. De nieuwe maatregelen zijn nog niet opgenomen in het concept-ontwerpbesluit dat deze week ter inzage wordt gelegd. Dat wordt aangepast zodra er zekerheid is over de extra maatregelen.

De snellere afbouw van de gaswinning leidt tot lagere opbrengsten uit het Groningenveld. Naar verwachting gaat het om honderden miljoenen euro’s. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de aanvullende maatregelen. Minister Wiebes gaat daarover de komende periode in gesprek met de aandeelhouders van NAM: Shell en ExxonMobil. De financiële gevolgen voor de staat zullen volgens de begrotingsregels worden ingepast binnen het uitgavenplafond.