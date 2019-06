Start consultatie nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting

De internetconsultatie voor een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting is gestart. Staatssecretaris Snel van Financiën nodigt betrokkenen uit mee te denken over de vormgeving van deze groepsregeling. De huidige groepsregeling in de vennootschapsbelasting – het regime van de fiscale eenheid – zal worden opgevolgd door een nieuwe robuuste en toekomstbestendige groepsregeling, mede naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De nieuwe groepsregeling is al aangekondigd tijdens de parlementaire behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid, die begin dit jaar is aangenomen. Deze spoedreparatie was noodzakelijk naar aanleiding van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In de huidige fiscale eenheid wordt voor de heffing van de vennootschapsbelasting een groep lichamen, vaak bestaande uit een moedermaatschappij en een of meer dochtermaatschappijen, onder voorwaarden belast alsof er één belastingplichtige is. De werkzaamheden en het vermogen van een dochtermaatschappij worden daarbij toegerekend aan de moedermaatschappij. De moedermaatschappij doet vervolgens één (gezamenlijke) aangifte vennootschapsbelasting.

In de consultatie ligt een keuzedocument voor met vier mogelijke oplossingsrichtingen voor een nieuwe groepsregeling. Dit document is opgesteld naar aanleiding van een startbijeenkomst op 14 februari 2019 waarin met verschillende vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap van gedachten is gewisseld over een toekomstige groepsregeling als opvolger van de huidige fiscale-eenheidsregeling.

Belangengroepen, bedrijven, wetenschappers en andere geïnteresseerden kunnen reageren op de consultatie in de periode van 17 juni 2019 tot en met 29 juli 2019. Het streven is om – aan de hand van de reacties op deze internetconsultatie – in het najaar van 2019 een brief naar de Tweede Kamer te sturen met daarin een schets van de beoogde groepsregeling. Het conceptwetsvoorstel zal vervolgens naar verwachting medio 2020 voor internetconsultatie worden aangeboden.