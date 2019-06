Staatssecretaris Keijzer naar Paris Air Show voor versterken innovatiesamenwerking

Nederlandse ondernemingen van MKB tot grootbedrijf hebben mondiaal een sterke positie als innovatieve producent of toeleverancier voor de luchtvaart- en defensie-industrie. Met als doel deze positie te versterken en de samenwerking met internationale partners uit te breiden, bezoekt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) op dinsdag 18 juni de Franse Paris Air Show 2019, de tweejaarlijkse en grootste vakbeurs ter wereld.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het is mijn doel om Nederlandse techbedrijven en onze maakindustrie goed te positioneren. We willen immers innovatieleider blijven. Internationale samenwerking zorgt in Nederland voor extra banen en inkomsten. Bijvoorbeeld, omdat onze ondernemers composieten voor vliegtuigen mogen ontwikkelen én produceren. Maar ook, omdat we via industriële participatie in defensiematerieel onze nationale veiligheid beschermen en de hiervoor benodigde technologische basis versterken.”





Tijdens de Paris Air Show zullen Nederlandse (MKB-)bedrijven in aanwezigheid van de staatssecretaris contracten met internationale partners tekenen. Ook heeft de Nederlandse bewindsvrouw gesprekken met toonaangevende ondernemingen in de luchtvaartindustrie.

In Parijs spreekt staatssecretaris Keijzer bovendien met haar Franse ambtsgenoten Cédric O (Digitalisering) en Agnes Pannier-Runacher (Economie) over thema’s als het versterken van de Europese concurrentiekracht en het verbeteren van het Europese mededingingsbeleid voor digitale platforms.

Defensie-Industrie strategie (DIS)

De afspraken en bezoeken bij de Paris Air Show zijn een vervolg op de zogenoemde DIS. In november 2018 publiceerden de minister van Defensie en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de nieuwe Defensie-Industrie Strategie (DIS). De DIS geeft aan welke kennis en capaciteiten binnen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen nodig zijn om de nationale veiligheid te beschermen en wat er voor nodig is aan bijvoorbeeld technologie om die basis te borgen.



Ook Maxime Verhagen is in zijn rol als Bijzonder Vertegenwoordiger industriële inschakeling F-35 bij de Paris Air Show aanwezig. Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen van MKB tot grootbedrijf maken hightech onderdelen en systemen voor de F-35 toestellen of nemen straks het onderhoud op zich.