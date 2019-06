Sportminister Bruno Bruins moedigt de oranjeleeuwinnen aan tegen Canada

Minister Bruno Bruins (Sport) is donderdagavond aanwezig bij de laatste poulewedstrijd van Nederland op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De voetbalsters spelen om 18 uur hun derde groepswedstrijd tegen Canada. Bruins trekt bij aankomst eerst samen met de supporters door Reims naar het stadion.

Minister Bruno Bruins: “Fantastisch om de oranjeleeuwinnen zelf aan te kunnen moedigen bij de wedstrijd tegen Canada. Het vrouwenvoetbal leeft enorm in Nederland en de hele wereld, dat laat het huidige WK in Frankrijk wel weer zien. Sinds het winnen van het EK twee jaar geleden is het aantal voetbalsters flink gestegen. En nu op naar de winst morgenavond”.