Nieuwe burgemeester in Houten

De heer G.P. Isabella (Gilbert) is benoemd tot burgemeester van Houten. De benoeming gaat in op 3 juli 2019.

De heer Isabella (58 jaar) is lid van de PvdA. Hij was eerder Rijksvertegenwoordiger openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en wethouder in de gemeente Utrecht.

De heer Isabella volgt de heer W.M. de Jong (CU) op.