Nieuwe burgemeester in Zundert

Mevrouw J.G.P. Vermue (Joyce) is benoemd tot burgemeester van Zundert. De benoeming gaat in op 3 juli 2019.

Mevrouw Vermue (33 jaar) is lid van de PvdA. Zij is op dit moment Strategisch Adviseur en teamleider Beleid & Kwaliteit bij ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Zij was eerder lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Op dit moment is mevrouw L.C. Poppe-de Looff (CDA) waarnemend burgemeester van Zundert.