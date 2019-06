Staatssecretaris Knops en staatsecretaris Van Ark bezoeken Caribisch gebied

Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) brengen van 25 tot en met 27 juni een werkbezoek aan het Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.





Het bezoek van staatssecretaris Knops op 25 en 26 juni aan Sint Maarten staat in het teken van concrete resultaten. Hij wil met eigen ogen zien hoe de wederopbouw vordert op het eiland. Daartoe bezoekt hij een aantal wederopbouw projecten die met Nederlands geld mogelijk worden gemaakt, waaronder het herstel van huizen. Hij gaat langs bij diverse grote en kleinere woningbouwprojecten en spreekt daar met bewoners en aannemers. Ook gaat hij in gesprek met ondernemers die met behulp van microkredieten een nieuwe start hebben gemaakt en spreekt hij met mensen die inmiddels een nieuwe baan hebben doordat zij zijn (om)geschoold in de bouw of de horeca sector.



Staatssecretaris Van Ark bezoekt Saba op 25 en 26 juni. Zij bekijkt een project voor sociale woningbouw op het eiland en gaat bij gezinnen thuis in gesprek over armoede en schuldhulpverlening. Ook bezoekt ze restaurant Different Taste, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans biedt werkervaring op te doen in de keuken en de bediening. Op 26 juni neemt Van Ark op een school deel aan het schoolontbijt. Vervolgens reist zij door naar Sint Eustatius, waar ze langs gaat bij een kinderdagverblijf en een project voor arbeidsbemiddeling.



De beide bewindslieden sluiten hun reis aan het Caribisch gebied op 27 juni af met een gezamenlijk bezoek aan Sint Eustatius. Dat deel van het programma staat met name in het teken van bestuurlijk overleg met Sint Eustatius, Saba en Bonaire over de voortgang rond het ijkpunt sociaal minimum.