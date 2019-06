Benoeming lid raad van bestuur UWV

Mevrouw N. (Nathalie) van Berkel treedt per 1 september 2019 toe tot de raad van bestuur van UWV. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld in de ministerraad. Mevrouw Van Berkel volgt José Lazeroms op, die per 1 september consultant wordt bij ABDTOPConsult, onderdeel van de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.