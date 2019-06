Minister Kaag stuurt verslag ondernemerstop GES naar Kamer

Ongeveer 90% van de deelnemers aan de Global Entrepreneurship Summit (GES) geeft aan dat de algemene indruk van de ondernemerstop goed of heel goed is. De invulling van het programma heeft bij meer dan 85% van de deelnemers geleid tot nieuwe connecties en nieuwe inzichten. Dat staat in het verslag dat minister Kaag afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Op 4 en 5 juni organiseerde Nederland samen met de VS de 9e GES in Den Haag, met als thema ‘The Future Now’. Het doel van deze publiek-private conferentie was het bieden van een marktplaats voor innovatieve oplossingen voor concrete internationale vraagstukken in 5 sectoren: voedsel & landbouw, water, energie, connectiviteit en gezondheid. Toegang tot financiering, industrieën van de toekomst en vrouwelijk ondernemerschap waren de dwarsdoorsnijdende onderwerpen.

Bij de GES 2019 waren meer dan 1.700 deelnemers uit 120 landen, waaronder circa 300 investeerders. Voor meer dan 76% van de deelnemers heeft het evenement aan de verwachting voldaan. Daarnaast is bij meer dan 60 % de interesse om zaken te doen in Nederland toegenomen en ongeveer 65 % geeft aan dat de top heeft geleid tot concrete deals of overeenkomsten.

Nederland op de kaart: omgekeerde handelsmissie

GES 2019 was in feite een omgekeerde handelsmissie volgens Kaag. De honderden bedrijven en investeerders die naar Nederland kwamen leverden meer kennis, een groter netwerk en extra financiering op voor minstens 200 Nederlandse ondernemers die willen groeien en willen bijdragen aan een betere wereld. Op deze manier faciliteert de overheid deze manier van zakendoen en brengt de benodigde contacten en netwerken tot stand in aanloop naar, tijdens, en na GES. Dit past naadloos in de kabinetsbrede economische diplomatie zoals gesteld in de BHOS-nota en de Handelsagenda.

Versterken trans-Atlantische relatie met VS

De intensieve samenwerking om GES 2019 te realiseren heeft geleid tot een versterking van de politieke en ambtelijke contacten tussen Nederland en de VS. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo en Ivanka Trump hadden een rol bij de opening en afsluiting van de GES. Pompeo had daarnaast een bilateraal gesprek met minister Blok. Er was volgens Kaag bij de programmering van de conferentie voldoende ruimte voor zowel de Amerikaanse als de Nederlandse beleidsprioriteiten.

Groot bereik

Communicatie speelde in de aanpak van GES 2019 een belangrijke rol. Door inzet van een multimediale campagne - met daarin een centrale rol voor GES TV, het YouTube-kanaal waar de top 2 dagen lang live te volgen was - hebben honderdduizenden mensen kunnen meebeleven wat er in het World Forum gebeurde. De website www.ges2019.org is tijdens de gehele campagne meer dan 250.000 keer bezocht. In het media centre van GES zijn circa 150 journalisten ontvangen, dat leidde tot berichtgeving in (inter)nationale media. Door de Road to GES-events en de activiteiten georganiseerd door de Nederlandse en Amerikaanse posten wereldwijd is het bereik van GES 2019 velen malen groter dan het aantal deelnemers dat in Den Haag aanwezig was.

Lees het volledige verslag van de GES 2019 dat minister Kaag naar de Tweede Kamer stuurde.