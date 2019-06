Storing op 112 en 0900-8844, alternatieve nummers beschikbaar

Door een technische storing zijn 0900-8844 en 112 niet bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om de storing te verhelpen. Momenteel zijn er alternatieve telefoonnummers beschikbaar. Voor 112 bel: 088-66 28 240 en voor 0900-8844 bel: 088-96 59 630.

Hebt u acuut hulp nodig? Ga dan naar het dichtstbijzijnde politiebureau of brandweerkazerne. Vanwege de storing is er meer politie op straat aanwezig. Hebt u direct medische hulp nodig ga dan zelf naar het ziekenhuis. Via de (lokale) social media accounts van de politie houden we op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Via NL-Alert worden er in sommige regio's een lokale vervangende nummers gecommuniceerd. Landelijk blijven deze telefoonnummer actief.

