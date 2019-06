Versterking watersamenwerking met Indonesië

Nederland en Zuid-Korea hebben een nieuw akkoord getekend met Indonesië om de waterproblemen van de hoofdstad Jakarta en omliggende gebieden aan te pakken. Minister Cora Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) deed dit bij de HELP-bijeenkomst van de Verenigde Naties over het voorkomen van waterrampen. Hier leidt ze onder meer als vice-voorzitter sessies over het verminderen van de overstromingsrisico’s als gevolg van extremer weer, de stijgende zeespiegel of bodemdaling.

Van Nieuwenhuizen: ‘Nu al hebben miljoenen mensen wereldwijd dagelijks te maken met overstromingen of juist een gebrek aan water. Nederland maakt zich sterk voor het vinden van passende oplossingen zoals bij de kust van Jakarta. Deze metropool heeft door bodemdaling en een stijgende zeespiegel steeds meer moeite om het water buiten de deur te houden. Met deze samenwerking tussen Indonesië, Zuid-Korea en Nederland wordt het kustgebied van Jakarta beter gewapend tegen wateroverlast.’

Veiligheidsplan

Nederland is sinds 2007 betrokken bij de aanpak van waterproblemen aan de kust van Jakarta. Sinds 2016 werken Indonesië, Nederland en Korea samen voor de bescherming en ontwikkeling van de kust. Dit is onlangs omgezet in een Integrated Flood Safety Plan. Door het onttrekken van grondwater zakt de bodem van de stad jaarlijks tot wel 15 centimeter. Zonder maatregelen tegen overstromingen zouden in 2030 al vier miljoen mensen in Noord-Jakarta hier de dupe van zijn.

Het plan voorziet in het versterken van de huidige zeewering en het bouwen van een dijk ter grootte van de Afsluitdijk met daarop een tolweg. Maar ook minder gebruik van grondwater, de aanleg van nieuwe drinkwatervoorzieningen en het tegengaan van watervervuiling zijn deel van dit veiligheidsplan. Met het ondertekenen van de overeenkomst zegt Nederland toe mee te helpen aan de verdere voorbereiding van de uitvoering van het project.

HELP

Minister Van Nieuwenhuizen is op 24 en 25 juni aanwezig bij een speciale sessie van de Verenigde Naties over waterrampen en bij het High Level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP). Nederland maakt zich van oudsher in VN-verband sterk voor het vergroten van de waterveiligheid door preventieve maatregelen. We liggen in een delta van vier grote rivieren en hebben als waterbouwers eeuwenlang ervaring hoe om te gaan met rivieren en zee. Kennis en ervaring die inzetbaar is in de rest van de wereld nu door klimaatverandering steeds meer landen te maken krijgen met zeespiegelstijging, toename van hoosbuien, langere perioden van droogte en extreme rivierafvoeren.