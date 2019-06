Defensie investeert in zonneauto Lightyear One

Het is 05.23 uur als vanochtend de zon opkomt boven Katwijk. Op dat vroege uur is het prototype van de revolutionaire ‘zonneauto’ Lightyear One onthuld. Even later tekende Defensie het koopcontract voor dit voertuig van de firma Lightyear dat in 2020 wordt afgeleverd.

Dit gebeurde op het terrein van het voormalig marinevliegkamp Valkenburg door commandant Defensie Ondersteuningscommando luitenant-generaal Mario Verbeek. Ook Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer was erbij.

Streven naar duurzaamheid

De investering is geboren vanuit de Defensiebrede ambitie om aan te sluiten bij het Rijksbeleid te streven naar meer duurzaamheid. Defensie is daarom zeer geïnteresseerd in een wagenpark dat zich door waterstof, elektriciteit of zonne-energie kan verplaatsen. Het prototype, de LightyearOne, heeft geïntegreerde zonnecellen en is volledig ontworpen op energie-efficiëntie. Bauer: “Door de aankoop van dit voertuig verkrijgt Defensie kennis en ervaring uit de eerste hand, over het autonoom realiseren (zonne-energie) van de benodigde energie om te verplaatsen.”

Operationele voordelen

In de toekomst kan de zonneauto Defensie operationele voordelen bieden. De LightyearOne wordt met een regulier stopcontact bijvoorbeeld vrijwel net zo snel opgeladen als andere elektrische auto's via een speciaal oplaadpunt. Ook wordt de behoefte aan verzwaarde infrastructuur veel minder.