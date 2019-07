Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.

Met deze titel lanceert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een campagne om jongeren tussen de 16 en 22 jaar bewust te maken van de vormen en consequenties van ID-fraude. Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig. Dit kan echter vervelende gevolgen hebben. Zo kan iemand voor 2 jaar zijn of haar paspoort kwijtraken.

Doel campagne

Met de campagne willen we jongeren bewust maken van de gevolgen van ID-fraude. Ook willen we benadrukken dat aan het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart groot vertrouwen en waarde wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. De betrouwbaarheid van deze documenten kan in de verdrukking komen door de schijnbaar onschuldige handeling van het even (uit-)lenen.

Middelen

De campagne wordt voornamelijk via social media ingezet met hulp van ‘influencers’. De onder jongeren populaire influencer Hanwe heeft een interactieve YouTube-film gemaakt, waarbij de kijker zelf de verhaallijn bepaalt. Na elke korte video krijgt de kijker een keuze voorgelegd in de vorm van 2 aanklikbare opties die elk doorlinken naar de volgende, korte video.

Er is ook een campagnewebsite: EerlijkoverjeID.nl. Voor de campagne zijn posters, online en social video’s en dergelijke ontwikkeld. Deze producten kunt u downloaden via www.eerlijkoverjeID.nl/toolkit.