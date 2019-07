Koolmees spreekt bij herdenking Nederlands slavernijverleden

Minister Koolmees hield vandaag een toespraak bij de Nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden en hij legde aansluitend een krans namens het Kabinet. Hij benadrukte het belang om onze kennisachterstand over het slavernijverleden in te halen en het gesprek met elkaar hierover te voeren. "Niet alleen de verhalen over vroeger doen pijn. De onverschilligheid van vandaag kan dat evengoed doen".

Vandaag heeft het Kabinet plannen bekend gemaakt voor deze dialoog, kennisoverdracht en structurele financiering van de herdenking.