Overheid krijgt meer grip op Microsoft

De Nederlandse overheid heeft aanvullende afspraken gemaakt met Microsoft om te zorgen dat er controle kan plaatsvinden op de vraag of het bedrijf de afspraken met betrekking tot de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nakomt. Eind vorig jaar was er al overeenstemming over de aanpassingen die Microsoft software in lijn brengt met de AVG.