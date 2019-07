Nederland sluit belastingverdrag met Irak

Nederland heeft met Irak een belastingverdrag gesloten. In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken.

Het verdrag is maandag 1 juli in Bagdad ondertekend. In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Wanneer hiervan sprake is, vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden van Actiepunt 6 uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.



Verder zijn er afspraken gemaakt over onderlinge uitwisseling van informatie en de bijstand bij invordering van belastingen en is het verdrag op een groot aantal onderdelen in aansluiting bij het OESO-modelbelastingverdrag. Het verdrag zal het nu in beide landen de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.