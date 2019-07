Internetconsultatie wetsvoorstel aanscherping beloningsregels voor de financiële sector

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over het wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector. Die moeten ervoor zorgen dat perverse prikkels verbonden aan beloningen in de financiële sector worden tegengegaan en het vertrouwen in de financiële sector wordt vergroot. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Via deze internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van de maatregelen en input leveren.