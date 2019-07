Minister Bruins: ‘Belangrijke stap nieuwe reactor medische isotopen’

Het plan voor een nieuwe reactor voor medische isotopen in Petten wordt steeds concreter. Meerdere private partijen willen investeren in het project, meldt minister Bruno Bruins (medische zorg) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft ingestemd met de verdere voortgang van de Pallas reactor. De komende periode zal er met de private investeerders worden onderhandeld. In 2020 moet er een definitief akkoord liggen over de financiering van de nieuwe reactor. Als vervolgens ook de vergunningen rond zijn, kan de bouw in de loop van 2021 starten.

Medische isotopen zijn cruciaal bij onderzoek naar en de behandeling van kanker en andere ernstige aandoeningen. In Nederland gaat het jaarlijks om 400.000 diagnostische scans en meer dan 4.000 behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van medische isotopen. Het overgrote deel van de isotopen wordt nu in de vorm van halffabricaat geproduceerd in de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, waarna verdere bewerking tot geneesmiddel plaatsvindt door een farmaceut. De HFR is al 60 jaar in bedrijf en zal naar verwachting rond 2025 sluiten. Om patiëntenzorg met medische isotopen ook na die tijd te kunnen garanderen, en om niet afhankelijk te zijn van andere landen, is de bouw van een nieuwe reactor noodzakelijk.

Minister Bruins: “Dit is een mijlpaal; een belangrijke stap. Er is nog veel werk aan de winkel, maar nu zich meerdere private investeerders hebben gemeld kunnen we echt aan de slag. De nieuwe reactor is van het grootste belang voor de continuïteit van tal van medische behandelingen. Bovendien houden we de expertise op het gebied van medische isotopen in Nederland, én het is goed voor de werkgelegenheid.”

In 2012 startten het Rijk en de provincie Noord-Holland de eerste voorbereidingen om tot een nieuwe reactor in Petten te komen. Eind 2013 werd de Stichting Pallas opgericht, met als doel het ontwerpen en realiseren van een reactor voor de productie van medische isotopen en voor nucleair technologisch onderzoek. Onderdeel van de opdracht aan de stichting was het aanvragen van de benodigde vergunningen, het opstellen van een business case en het aantrekken van private investeerders.