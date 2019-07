Vertrek psg Ronald Barendse

Vandaag maakte plaatsvervangend secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid Ronald Barendse bekend dat hij zijn functie ter beschikking stelt.

Hij heeft hiertoe besloten omdat er discussie is ontstaan over gesprekken die hij heeft gevoerd over integriteit lopende het OM-onderzoek naar het lekken in de organisatie. Hij wil dit onderzoek en de organisatieontwikkeling van JenV op geen enkele manier belasten.

Secretaris-generaal Siebe Riedstra: