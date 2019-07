Regeringsvliegtuig aan publiek gepresenteerd

Vliegtuigliefhebbers hebben vandaag het nieuwe Nederlandse regeringstoestel kunnen bekijken. Tijdens een bezoekersdag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op vliegbasis Woensdrecht werd de PH-GOV gepresenteerd aan ruim 1200 belangstellenden

Ook tekenden secretaris-generaal Lidewijde Ongering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Huub Schotman, Executive Vice President Flight Operations, van KLM, de beheersovereenkomst van het vliegtuig.



KLM gaat de komende 10 jaar de crew voor de vluchten leveren en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de PH-GOV. Het interieur van het vliegtuig is ingebouwd door GKN Fokker en blijft de komende jaren verantwoordelijk voor de uitrusting van de cabine.



De Boeing 737 Business Jet biedt plaats aan 26 passagiers. Door het grote vliegbereik van ruim 9000 kilometer kan –in tegenstelling tot voorganger KBX- zonder tussenstop naar Caribisch Nederland worden gevlogen. Naar verwachting wordt het toestel begin augustus in gebruik genomen.