Minister-president Rutte op werkbezoek bij ouderen- en verslavingszorg

Minister-president Rutte brengt woensdagochtend 10 juli twee werkbezoeken aan zorginstellingen. Hij bezoekt eerst het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht, waar ouderenzorg centraal staat. Het aansluitende bezoek staat in het teken van verslavingszorg. De minister-president opent dan in Amersfoort een vestiging van Zero&Sano.

Het Bartholomeus Gasthuis is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening voor ouderen, waar bewoners zoveel mogelijk persoonlijke zorg op maat krijgen. De minister-president krijgt hier een rondleiding langs de verschillende woningen en ontmoet vrijwilligers. Ook bezoekt de minister-president het zogeheten Aging Lab, waar jongeren, familieleden en werknemers kunnen ervaren hoe het voelt om ouder te worden. Afsluitend zal hij in de brasserie koffie drinken met de bewoners en medewerkers.



Aansluitend reist de minister-president door naar Amersfoort. Daar opent hij een vestiging van Zero&Sano. Hier wonen herstellende verslaafden, die klaar zijn met afkicken maar nog niet naar huis kunnen. De bewoners krijgen hier persoonlijke begeleiding en coaching. Ook zal de minister-president lunchen met een groep bewoners.



Het verbeteren van de gezondheidszorg is een van de speerpunten van het kabinet. Er gaat deze kabinetsperiode ruim 2 miljard euro extra naar de ouderenzorg. Daarnaast wordt er geïnvesteerd op het gebied van preventie, gezondheidsbevordering en innovatie.