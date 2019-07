Politiesamenwerking binnen het Koninkrijk krijgt extra impuls

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus trekt 4,4 miljoen uit voor onder meer beter politieonderwijs voor het opleiden van politiepersoneel van Sint Maarten (KPSM), Caribisch Nederland (KPCN), Aruba (KPA), Curacao (KPC) en de kustwacht. De regionale slagkracht van de politiekorpsen binnen het Koninkrijk is de afgelopen jaren fors verbeterd, door verbetering van de kwaliteit en het beter borgen van kennis en expertise in de landen. Drie jaar geleden zijn hiertoe de eerste stappen gezet en in relatief kort tijdsbestek is veel vooruitgang geboekt. Met dit extra geld wordt deze ontwikkeling voortgezet

Het gaat om een cofinanciering waarbij de landen zelf voorzien in de kosten van reis en verblijf. De aangeboden opleidingen zijn dezelfde als in Nederland maar worden waar nodig vertaald naar de lokale context. Grapperhaus maakte dit bekend tijdens het tweejaarlijks Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) met de ministers van Justitie van Aruba, Sint Maarten en Curacao.

“Het is goed dat de ingezette ambitie tot betere samenwerking wordt voortgezet. Mijn beide korpschefs, die van Caribisch Nederland en die van de Nederlandse politie, en ik steunen dit traject met raad en daad. Voor dit gebied en voor het koninkrijk is het van belang dat we samenwerken aan een betere politie. Niemand van ons kan het alleen opnemen tegen de criminelen die onze burgers en samenleving bedreigen”, aldus Grapperhaus.

Wierda teamchef RST

Tijdens het JVO stemden de vier ministers ook in met de benoeming van Helmoed Wierda als teamchef recherchesamenwerkingsteam (RST) van Aruba, Sint Maarten, Curacao, Caribisch Nederland en Nederland. Wierda is op dit moment hoofd operatien van de politie Rotterdam. De benoeming gaat in per 1 december 2019.