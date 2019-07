Vernieuwing KopieID app

De KopieID app is vernieuwd. Met de KopieID app beschermt u uw identiteitsgegevens en maakt u zelf een veilige kopie van uw identiteitsdocument. Door overbodige gegevens door te strepen en de kopie van een watermerk te voorzien, beschermt u de kopie tegen misbruik.

Bij de vernieuwing van de app is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van gebruikers waardoor de KopieID app gebruiksvriendelijker en beter toepasbaar is in diverse dagelijkse situaties.

De belangrijkste verbeteringen zijn:

Nieuw ontwerp

Doorstrepen is vergemakkelijkt

Watermerk is beter leesbaar

De kopie kan worden opgeslagen voor later gebruik

Versturen is vergemakkelijkt

Informatieteksten zijn uitgebreid en ook in het Engels beschikbaar.

Laat u niet zomaar kopiëren!

Tal van organisaties vragen u om een kopie van uw identiteitsbewijs terwijl de controle van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs vaak al voldoende is. Vraag daarom altijd waarvoor de kopie nodig is en stuur nooit een kopie van uw identiteitsbewijs mee bij een online aan- of verkoop. Sommige organisaties - met wettelijke verplichting- moeten al uw gegevens ontvangen. U mag dan geen gegevens doorstrepen. Denk hier aan een werkgever, bank of notaris. In dat geval kunt u wel een watermerk aanbrengen waarin het doel en de datum van de kopie wordt vermeld. Hiermee is de kopie alsnog beschermd tegen mogelijk misbruik. Meer informatie over identificatie en verstrekken van kopieën staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de app via de Apple App Store of Google Play Store.

Deze app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.