Minister-president Rutte naar Parijs voor defilé Quatorze Juillet op de Champs-Elysees

Minister-president Rutte woont zondag 14 juli 2019 in Parijs de viering van Quatorze Juillet bij. Hij is daar, samen met minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten, op uitnodiging van de Franse president Macron.

Elk jaar viert Frankrijk op 14 juli het begin van de Franse revolutie in 1789. Het thema van de viering is dit jaar Europese defensiesamenwerking. Tijdens de militaire parade lopen daarom zondag ook militairen mee van de tien landen die deelnemen aan het Europese Interventie Initiatief (EII). Dit initiatief heeft als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke strategische cultuur, waardoor procedures voor de inzet bij missies in het kader van de EU, de NAVO, de VN of ad hoc coalities, soepeler en sneller kunnen verlopen. De landen die deelnemen aan EII zijn Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.



Aan de parade doen ruim 4000 militairen mee, 200 voertuigen, bijna 70 vliegtuigen en 40 helikopters. Naast de deelname door Nederlandse militairen aan de parade, vliegt er ook een Nederlandse F-16 mee in het luchtdefilé.



Minister-president Rutte en minister Bijleveld nemen na afloop deel aan een lunch met regeringsleiders en ministers van Defensie.