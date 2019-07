Minister Slob roept gemeenteraad Westland op om in te stemmen met komst islamitische basisschool

De gemeenteraad van Westland houdt zich niet aan de uitspraak van de Raad van State over de wettelijk voorgeschreven komst van een islamitische basisschool. Minister Slob roept de gemeenteraad op om alsnog in te stemmen met de oprichting van een islamitische school. Anders is de minister genoodzaakt om in te grijpen.

In april heeft de Raad van State geoordeeld dat het schoolbestuur Yunus Emre voldoende belangstelling heeft aangetoond voor een nieuw te stichten islamitische school in de gemeente Westland. Volgens de wet moet de nieuwe school dan voor bekostiging in aanmerking komen.

Laatste kans gemeenteraad

Een meerderheid van de gemeenteraad van Westland heeft echter tegen de komst van een islamitische basisschool gestemd. Daarmee houdt de gemeenteraad zich niet aan de uitspraak van de Raad van State. Minister Slob roept de raad op om de uitspraak van de rechter te respecteren.

Minister Slob: ,,Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat. Dit is een laatste kans voor de gemeenteraad om zich aan de uitspraak van de Raad van State te houden. Anders zal ik een besluit moeten nemen namens de gemeenteraad, zodat de school kan starten.”

De minister zal dan een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling nemen. Dat betekent dat hij een besluit neemt namens de gemeenteraad waardoor de islamitische basisschool van Yunus Emre per 1 augustus 2020 alsnog voor bekostiging in aanmerking komt.

De gemeenteraad van de gemeente Westland komt dinsdag bijeen en kan dan besluiten om de nieuw te stichten basisschool alsnog toe te laten.