Ministeries JenV en BZK ‘bouwen’ verder aan kleurrijke rechtsstaat tijdens Pride Amsterdam

‘Samen verder bouwen aan een kleurrijke rechtsstaat en toekomst’. Dat is de boodschap van de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tijdens Pride Amsterdam. Net als vorig jaar varen de ministeries op 3 augustus met een eigen boot. De boodschap sluit aan bij het thema van de organisatie ‘Remember the past, create the future’.

Onder meer als werkgever vinden de ministeries het tegengaan van discriminatie belangrijk, net als het belang van diversiteit op de werkvloer. Iedere werknemer mag zichzelf zijn. De ministeries geven met de deelname aan Pride Amsterdam het signaal dat de rechtsstaat er voor iedereen is. Dat gebeurt eerder ook met het hijsen van de regenboogvlag op 17 mei op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT).

De afgelopen decennia hebben de ministeries wettelijke mijlpalen bereikt die samen zorgen voor gelijke rechten en gelijke behandeling voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI+), waaronder:

1983: Grondwet Artikel 1, Gelijke behandeling en discriminatieverbod

1994: Algemene wet gelijke behandeling

1998: Wet geregistreerd partnerschap

2001: Wet openstelling huwelijk

2009: Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie ook voor partners/echtgenoten van gelijke geslacht

2014: Transgenderwet en Wet lesbisch ouderschap

Deze mijlpalen staan op de zijkant van de boot in de vorm van bouwstenen. Op deze fundering ‘bouwen’ deelnemers tijdens de vaart verder aan een kleurrijke rechtstaat en toekomst.

Met het thema ‘Remember the past, create the future’ herdenkt Pride Amsterdam dit jaar de Stonewall-rellen. Deze braken 50 jaar geleden uit in New York en zijn wereldwijd een voorbeeld geworden voor LHBTI+ demonstraties. Meer informatie en het programma is te vinden op www.pride.amsterdam.