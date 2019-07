MKB haalt meer dan een miljard euro voordeel uit innovatieregeling WBSO

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb - haalden afgelopen jaar een voordeel van 1,1 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Via deze regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en kunnen ideeën sneller worden ontwikkeld tot succesvolle producten en diensten. Deze resultaten staan in de jaarrapportage 2018 die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag heeft gepubliceerd.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “25 jaar geleden heeft het ministerie van Economische Zaken ervoor gekozen om innovatieve ondernemers een handje te helpen met de WBSO. Dat doen we nu nog steeds, en met succes. Het mooie aan de WBSO vind ik dat achter al die 20.000 bedrijven een uniek verhaal zit. Ondernemers met lef, enthousiasme en een goed idee. Ik ben er trots op dat wij hier met de WBSO aan bijdragen.”

2018 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. In 2018 kende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de WBSO namens het ministerie van EZK uitvoert, ruim 130.000 R&D-projecten toe. De regeling ondersteunde daarmee zo’n 83.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96%) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten betreffen technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Positief effect

De WBSO stimuleert aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten en versterkt het Nederlandse vestigingsklimaat. Dit bleek eerder dit jaar uit onderzoek van Dialogic in samenwerking met APE en UNU-Merit. Het adviesbureau concludeerde daarnaast dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is die door het merendeel van de gebruikers wordt gewaardeerd. Het kabinet stelt voor dit jaar 1,2 miljard euro beschikbaar voor de regeling.

Duurzame energie op grote hoogte en wereldwijd satelliet-netwerk

Een van de bedrijven die succesvol gebruik maakt van de innovatieregeling is IBIS Power. Met behulp van de WBSO bedacht het bedrijf een effectieve oplossing voor de verduurzaming van hoogbouw: PowerNEST. Dit is een soort extra open verdieping op een flatgebouw met een zonne- en windenergie installatie. Via een open gevel en een windtunnel drijft de wind een turbine aan. Bovenop deze constructie liggen zonnepanelen. Hiermee kan de PowerNEST zo’n 14 lagen hoogbouw van duurzame energie voorzien. Het grote voordeel van dit systeem is dat het volledig modulair en pasklaar gefabriceerd is.

Hiber wil met een netwerk van 48 kleine satellieten zorgen voor een energiezuinige, betaalbare en wereldwijde dekking van datacommunicatie. Met steun van de WBSO en Innovatiekrediet lanceerde de organisatie haar eerste satelliet. Samen vormen de satellieten uiteindelijk een netwerk waarbinnen apparaten met het internet kunnen communiceren (IoT), bijvoorbeeld om gewassen te monitoren of vee op te sporen. GSM-netwerken dekken gezamenlijk nog geen 10% van het aardoppervlak. Het satelliet netwerk van Hiber kan straks vanuit de ruimte apparaten bereiken op de meest afgelegen plekken van de wereld.

Meer informatie over de WBSO is te vinden via www.rvo.nl/wbso.