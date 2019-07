Nieuwe burgemeester in Geertruidenberg

Mevrouw drs. M. Witte (Marian) is benoemd tot burgemeester van Geertruidenberg. De benoeming gaat in op 4 oktober 2019.

Mevrouw Witte (43 jaar) is lid van Gemeentebelangen in Oosterhout. Zij is wethouder in Oosterhout. Op dit moment is de heer J.J. Luteijn (SGP) waarnemend burgemeester van Geertruidenberg.