10 miljoen euro voor innovatie rechtsbijstand

Het kabinet maakt 10 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand financieel te ondersteunen. Dat schrijft minister Dekker voor Rechtsbescherming in de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand aan de Tweede Kamer. De brief bevat een uitvoeringsplan voor de stelselherziening en gaat in op de samenwerking met betrokken partijen zoals de advocatuur, gemeenten, mediators en verzekeraars.