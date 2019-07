Benoeming hoofdofficier van justitie Functioneel Parket

De heer mr. A.R.E. (Guus) Schram wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in op 19 augustus 2019.

De heer Schram (1969) begon in 2000 bij het OM als officier van justitie bij het parket Rotterdam. In 2004 stapte hij over naar het Landelijk Parket waar hij in 2012 plaatsvervangend hoofdofficier werd. Van februari 2014 tot september 2017 was Schram vervolgens procureur-generaal van het OM van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Op dit moment is hij hoofdofficier van justitie bij het parket Noord-Nederland.

Schram zal als hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket de taken overnemen van mr. J.M. (Margreet) Fröberg, die daar sinds mei 2018 waarnemend hoofdofficier is.