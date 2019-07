Benoeming raadsheren in de Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de volgende raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden: De heer mr. F.J.P. Lock (met ingang van de datum van be√ędiging);

De heer mr. M. Kuijer (met ingang van 1 januari 2020);

Mevrouw mr. C. Caminada (met ingang van 1 september 2020).

De heer Lock is op dit moment senior-raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De heer Kuijer is juridisch adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Mevrouw Caminada is senior-raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.